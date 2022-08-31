Maymun çiçeği virüsünde korkulan oldu. ABD'de bağışıklık sistemi zayıflamış bir yetişkinin virüs kaynaklı ölmesi endişeleri de beraberinde getirdi. Genelde hafif seyreden ancak bağışıklık yetmezliği olan bireylerde hayati risk oluşturan bu virüsün; su çiçeği, zona veya alerjik hastalıklarla karıştırılmaması için mutla bir uzmana gidilmesi gerektiğini belirten İstanbul Arel Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, vaka artışlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Maymun çiçeği virüsünün Covid-19 kadar çok hızlı bulaşmadığını söyleyen Prof. Dr. Elif Öztürk, bu enfeksiyonun Covid-19 gibi bir pandemiye dönüşeceğini düşünmediklerini ancak vaka artışlarının olmasını beklediklerini aktardı.

Çiçek aşısı olmayan bireyler arsında vakaların görülebileceğini kaydeden Prof. Dr. Öztürk, ”Türkiye'de 40 yaş üstü insanlar çiçek aşısı olduğu için toplumumuzun bir kısmı aşılı. Aşılı olmayan kişiler arasında bu vakaları görebiliriz. Maymun çiçeği dünyada var olan bir enfeksiyon ve insanlar bağışıklık olarak bu virüsü tanıyor. Ayrıca çiçek aşısı olanların hastalığı daha hafif geçireceğini ön görüyoruz” dedi.

Maymun çiçeği virüsü ile ilgi bilgi veren Prof. Dr. Öztürk, “Afrika'da bulunan bir enfeksiyondu. Yeni bir enfeksiyon değil. Orada endemik olarak, enfeksiyonlar yapan bir hastalık etkeniydi. Ancak son 6 ay içinde Avrupa'da vakalar görülmeye başlandı. Türkiye'de de vakalar görüldü. Vaka eskiden yurt dışı bağlantısı olan kişililerde görülüyordu. Ancak şimdi maymun çiçeği vakalarını yurt dışı bağlantısı olmayan kişiler arasında da görüyoruz” dedi.

HASTALIĞIN GEÇİRİLME SEYRİ BAĞIŞIKLIĞA BAĞLI

Hastalığın kabarcıklar şeklinde döküntülü olarak kendisini göstermesi nedeniyle su çiçeği, zona veya alerjik hastalıklarla karıştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, “O nedenle mutlaka enfeksiyon hastalıları uzamlarına görünmekte fayda var. Alınan örnekleri Sağlık Bakanlığı'na gönderdiğimizde çok kısa sürede bize sonuçlar bildiriliyor. Kişide bağışıklık yetmezliği durumu yoksa maymun çiçeği vakaları da hafif seyrediyor. Çok ağır bir olgu görünmüyor. Yaklaşık 21 gün içerisinde kendi kendine iyileşen bir hastalık. Ancak yerine bağlı olarak lezyonların gözde ya da genital bölgede olması ağrıya sebep oluyor. Nitekim başka bölgelerde olduğunda çok fazla şikayet olmadan hastalık atlatılabiliyor” diye konuştu.

“CİNSEL YOLLA BULAŞABİLİYOR”

Virüsün başka enfeksiyonlarla birlikte de görülebileceğini aktaran Prof. Dr. Öztürk,” Virüs şu an için en çok cinsel yolla bulaşabiliyor. Ancak yakın temas, hasta olan kişiyle saatlerce aynı ortamda bulunmak, maske takmamak, elle temas etmek, yaraları ellemekle de kişiden kişiye bulaşabiliyor. Daha çok cinsel yolla bulaştığı için tek eşlilik ve korunma gibi tedbirler alınabilir” şeklinde konuştu.

“SEMPTOMATİK TEDAVİ YAPIYORUZ”

Hastalığın tedavisi ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Öztürk,” Viral hastalıklarda bağışıklık yetmezliği olmayan kişilerde genellikle tedavi yapmıyoruz. Ancak bağışıklık yetmezliği varsa, enfeksiyon çok ilerlemişse bu durumlarda antiviral tedavi uygulanabilir. Onun dışında herhangi bir tedavi uygulanmıyor. Bu süreçte hastanın izole olmasını, yaralarının bakımını sağlıyoruz. Hastayı takip ediyoruz. Yalnızca semptomatik tedavi yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.