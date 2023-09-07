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Olay Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre OSB’de faailey gösteren bir firmada çalışan S.D.(49), mermer plakalarla uğraştığı esnada plakaların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil müdahaleye alındı.

Hayati tehlikesi devam eden yaralının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.