Çorum merkeze bağlı Saraylı Köyü Danaderesi mevkiinde köyün ortak kullanımı olan çeşmenin İMC usulü ile yapımı sırasında üzerine kaya düşen Erdal Cılız (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdal Cılız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Cılız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.