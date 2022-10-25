Alınan bilgiye göre 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında il merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken, şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan adli aramalarda ise, 33 gr metamfetamin maddesi, 2 adet cam pipo, suç geliri olduğu değerlendirilen 100 dolar ve 2 bin 675 TL ile 4 tablet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, “TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Çorum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)

