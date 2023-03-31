Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 10 zanlıya yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 36,1 gram esrar, 4,56 gram eroin, 2,26 gram kokain, 19,80 gram uyuşturucu ham maddesi, 64 uyuşturucu hap, 163 sentetik ecza, 5 tabanca, 4 tüfek, mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin155 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.