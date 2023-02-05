Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (kiplerinin, 2022 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2.877,05 kilo esrar, 1.497 kilo kenevir bitkisi, 27,22 kilo eroin, 998,80 kilo sentetik kattabinoid (bonzai vb.), 264 adet ecstasy, 15.172 adet sentetik ecza, 36.13 kilo skunk, 3.145 adet metamfetamin ele geçirildi.
2022 yılı içerisinde 392 olaya müdahale edilirken, 637 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Haklarında adli işlem yapılan şahıslardan 55 kişi tutuklanırken, 41 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
(Haber Merkezi)