Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 29 Eylül 2022 tarihinde uyuşturucu madde nakli ve satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan adli aramalarda; 98 gram metamfetamin, 336 tablet sentetik ecza ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu şüphesiyle yakalanan ve mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi. (Haber Merkezi)

