Çorum’da yıllardır Çarşamba günleri Oto Pazarı’nda kurulan İkinci El Eşya Pazarı’nda otomobil parçalarından ev gereçlerine, süs eşyalarından telefon kılıfına binlerce çeşit malzeme tezgahlarda satışa sunuluyor.

İnönü Caddesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında faaliyet gösteren ve otomobil lastiği, traktör parçaları ve tarım aletleri, elektronik eşyalar, dikiş makinaları, tesisat malzemeleri, giyim ve ayakkabı, takı ve süs eşyaları, kömür sobası, elektrik sobası, antika eşyalar ve binlerce çeşit ikinci el ürünün yer aldığı pazar, uygun fiyatları ile vatandaşların uğrak noktası haline gelmiş bir geri dönüşüm noktası olmuş durumda.

Gıda ürünleri dışında hemen her şeyi bulmanın mümkün olduğu İkinci El Eşya Pazarı esnafından Kamil Keskiner, “Uygun fiyatta bulabileceğin ürünler var burada. Bütçesine uygun ürün arayanların haftalık buluşma noktası. Genelde gıda ürünleri burada satılmıyor, giyim de var ama fazla yok. Elektronik eşyalar, ev ihtiyaçları için ürünler, çıkma otomobil parçaları gibi bir çok ikinci el malzeme satılıyor burada.”

Pazarcı esnafından “Jet” lakaplı Zeki Özdemir ise, çarşıda yada mağazalarda bulunması zor olan sıfır her türlü malzemenin ikinci elini vatandaşların buradan kolaylıkla temin edebildiğini söyledi. Jet Zeki, “Vatandaş dışarıda bulamadığı birçok ürünü burada bulur. Makina parçalarından tutun antika eşyalara varana kadar her türlü ürünü burada bulmak mümkün. İkinci El Pazarı’nda 5 liraya da 150 liraya da ürün var. İnsanlar fiyatların uygun olması ve aradıklarını kolayca bulabiliyor olmalarından dolayı burayı tercih ediyorlar.”

(Tugay GÖKTÜRK)