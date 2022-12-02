Türkiye çapında büyüme hedefiyle yola çıkan ve İzmir'in ardından Çorum’da da şubeleşme kararı alan Ankara merkezli Genç Girişim Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve beraberindeki heyet, Ticaret ve Sanayi Odası’nda Çorumlu iş insanlarıyla bir araya geldi.

Derneğin tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programda bir açış konuşması yapan GGYD Çorum Şube Başkanı Özden Özkeser, derneğin ülke genelinde birçok önemli projenin altında imzasının bulunduğunu belirterek, “Çorum Şubesi olarak biz de aynı şekilde güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Genç Girişim Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu ise derneklerinin 19 Mayıs 2003 yılında kurulduğunu söyleyerek, “19 yaşında bir derneğiz. İzmir şubemizden sonra Konya ve Eskişehir’de de şube oluşturacağız. Şuan 800 civarında üyemiz var. Amacımız daha fazlasına ulaşmak” dedi.

Amaçlarının üyelerin ticaretlerine fayda sağlamak olduğunu kaydeden Allıoğlu, “Üyelerimize destek olmak, onları bir network ağında buluşturmak istiyoruz. Ticari faaliyetimiz dışında ihtiyaç sahiplerine destekte bulunuyoruz. 100 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veriyoruz. Stajlarında, iş bulmalarında veya sağlık sorunlarında destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK) ​​​​​​​