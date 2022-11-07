Türkiye’de kültürü ve sanatı toplumun nezdinde ön plana çıkararak önemini anlatmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan proje Bayburt, Sinop, Elazığ’ın ardından Çorum’da yapıldı. “Kültürün ve Sanatın Kardeşliği” projesi uyarınca “Müze ve Kültür” konulu bir konferans yapılırken, daha sonra da şiir dinletisi ile Türk Sanat Müzeği konseri gerçekleştirildi.

Çorum Müzesi’ndeki “Müze ve Kültür” konulu konferansa USİD ve İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek katılarak birer konuşma yaptı.

Proje kapsamında akşam saatlerinde ise Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda şiir dinletisi ile Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş başta olmak üzere çok sayıda şair, yazar ve eğitimcinin katıldığı programda USİD ve İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız proje hakkında bilgi verdi. Parmaksız hem müzelerin ön plana çıkarıldığı hem de şiir ve müziğin kardeşliğin perçinlendiği projeye katkı sağlayan Çorum Valiliği ve Belediyesi’ne de teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ise özellikle gençlere seslenerek çok büyük bir medeniyete sahip olduğumuzu, bu medeniyetimize ve kültürümüze sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmamızın önemine değindi.

Her ülke ve milletin kendine has kültür ve medeniyeti bulunduğunu, bizim medeniyetimizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin irfan ile ahlak üzerine kurulu bulunması olduğunu anlatan Arslan, “Bugün bir çok kişinin gitmek istediği Avrupa’yı görüyorsunuz. Avrupa özellikle algı operasyonları ile sömürgecilik ve barbarlıklarını gizliyor. Günümüzde öyle bir Avrupa medeniyeti var ki, kendi ülkelerine geçmeye çalışan göçmenleri acımadan ölüme terk edebiliyorlar. Bizim medeniyetimiz ise onlara evini kapısını açıyor. Batı sahte medeniyetini bize gelişmişlik adı altında sunuyor. Temelinde ilim, irfan ve ahlak olan bizim medeniyetimiz ise son dönemde bu algılarla büyük bir tüketim hırsıyla öyle bir hale geldi ki, bunun önüne geçilmesi adına Kültür Bakanlığı olarak medeniyetimizin farkındalığını gençliğe aktarmak adına bu tür programlar düzenlenmesini sağlıyoruz. Biz bugün bu kadar konfora rağmen mutlu olamıyoruz. Neden? Çünkü ilim, irfan ve ahlakı unuttuk. Bunun için medeniyetimize sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda daha sonra şiir dinletisine geçildi. Buna göre merhum şair hemşehrimiz Cemal Safi’nin öğrencisi İlter Yeşilay “Kerkük”, Turhan Candan kendi yazdığı “Gitmeliyiz Sözüm Var”, Kosova’dan programa katılan Sümelay Cenolari “Aldanışlarım” ve “Takıntılar”, hemşehrimiz Salih Kozan “Çorum”, Mahmut Hasgül (Şairlerin Sevdası”, Hüseyin Kır ve İLESAM Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yağmur şiirlerini okudular.

Programda daha sonra ise Samsun Devlet Türk Klasik Müziği Korosu tarafından mini bir konser verildi. Koro Şefi Özge Altıntaş Özcan’ın da hazır bulunduğu programda ses sanatçıları Sayinur Altun ile Haydar Farabi Felamur’a Ud’da Halil Nihat Koşar, Viyolonsel’de Ahmet Abrur, Kanun’da Serkan Özbayram, Klasik Kemençe’de Dilan Gönül, Ritim’de Okan Oğuz Dolgunyürek ve İskender Gezginci eşlik etti.

Kültürün ve Sanatın Kardeşliği 4. Müze – Şiir – Müzik projesi etkinliği katılımcılara belge takdimi ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

