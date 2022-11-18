ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ürgüp Belediye Başkanlığı, Temenni mahallesinde bulunan 4 adet dükkanı, 2886 Sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca açık artırma ile satışa çıkardı.

İhale 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14.30’dan itibaren 15'er dakika ara ile Belediye Meclis salonunda yapılacak. Taşınmazların satış tarihinden itibaren 1/6’sı peşin geri kalan tutar 5 ay boyunca eşit taksitlerde ödenecek olup, diğer yarısı en geç 1 içerisinde ödenecek. Taşınmazlar projesine uygun yapılarak teslim edilecek. Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacak.

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