Çorum FK, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi vereceği 2022-2023 Sezonunun ilk haftasında, Şanlıurfaspor’la Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

1 haftalık Bolu kampından sonra takıma verilen 3 günlük izin bugün sona erecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 17.00’de, tesislerde toplanacak olan kırmızı-siyahlılar, 18.00’de, Tesislerde yapacakları antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

(Hüseyin AŞKIN)

