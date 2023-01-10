2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, gizli lider Şanlıurfaspor’la Pazar günü evinde oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Antalya kampı sonrası takıma verilen 2 günlük izin sona erdi. Saat 15.00’te Tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar, saat 17.00’de, tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda yaptıkları antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladılar. Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde yapılan haftanın ilk antrenmanına, Burak Çalık ve sakatlıkları bulunan Berkay Can Değirmencioğlu ile Ozan Sol katılmadı. Isınma ile başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından oyunsal yükselme ile tamamlandı.

(Hüseyin AŞKIN)

