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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE menşeli tarım ve sanayi ürünlerine vergi istisnası getirilmesi yönündeki 7545 ve 7546 sayılı kararları kapsamında, tavuktan yumurtaya, sebzeden baklagillere, yağlardan sütlere kadar birçok üründe belli bir miktara kadar vergi alınmayacağını kaydeden Damar, “Söz konusu kararlarda anılan ürünlerin pek çoğu, BAE'de üretilmeyen, hatta üretilmesi mümkün bile olmayan ürünlerdir.

Hatırlanacağı üzere 2019 yılında da Sırbistan’dan büyükbaş hayvan eti ve ayçiçeği tohumu yağı başta olmak 59 farklı tarım ve gıda ürününün sıfır gümrükle ithaline ilişkin Cumhurbaşkanı kararı alınmış ve ithalat lobilerine haksız çıkar sağlanmıştır.

Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal, ‘kalkınmayı tarımla başlatacağız, üretimle büyüyeceğiz’ derken anlaşılan iktidar, kendisine yakın bir takım ithalat lobilerine fayda ve çıkar sağlamak amacıyla, bazı ürünlerin ülkemize sözde ithalatına imkan verme politikasına devam etmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararının açık bir şekilde rekabet suçu teşkil ettiğini, ayrıca yerli üreticilere yönelik bir ihanet olduğunu belirten Damar, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu karar kapsamında muafiyet alacak olan kişi ve kurumları yakından takip ederek, bu suç ortaklığını tüm yönleriyle açığa çıkartmak konusunda kararlı olduğumuzu vurguluyoruz.

Tarımsal üretimin ana girdilerinden olan gübre ve mazot fiyatları, üreticiyi zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle, pamuk hasat döneminin yaklaştığı şu günlerde pamuk üreticileri büyük bir endişe yaşamaktadır.

Pamukta girdilerin yükselmesine rağmen fiyatların 2 yıldır sabit kalması, üretimin önündeki en büyük sıkıntıdır. Ayrıca desteklerin 500 kg ile sınırlı olması, daha fazla üretim yapan üreticileri adeta cezalandırmaktadır.”