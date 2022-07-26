Yarın Dünya Çiftçiler Günü Yarın Dünya Çiftçiler Günü

AK Parti Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ünsal Yeter’in Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından Başkan Yardımcısı olarak atandığı açıklandı. Yeter’in İmar-Yapı Kontrol’den sorumluğu olduğu öğrenildi.
Çorum Belediyesi’nde İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, Murat Erdem ve Turhan Candan olmak üzere bugüne kadar 6 Belediye Başkan Yardımcısı görev yapıyordu. 
Ünsal Yeter, İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü ile birlikte seçilmiş 3’üncü Belediye Başkan Yardımcısı oldu. (Haber Merkezi)