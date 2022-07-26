AK Parti Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ünsal Yeter’in Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından Başkan Yardımcısı olarak atandığı açıklandı. Yeter’in İmar-Yapı Kontrol’den sorumluğu olduğu öğrenildi.

Çorum Belediyesi’nde İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, Murat Erdem ve Turhan Candan olmak üzere bugüne kadar 6 Belediye Başkan Yardımcısı görev yapıyordu.

Ünsal Yeter, İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü ile birlikte seçilmiş 3’üncü Belediye Başkan Yardımcısı oldu. (Haber Merkezi)