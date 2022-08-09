Kurulduğu ilk günden bu yana sosyal, toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdüren UNO, benimsediği değerler doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Cinsiyet Eşitliği kriterinde adımlar atmaya devam eden UNO, Antalya Fabrikası’ndaki kadın çalışan oranını %50’ye çıkarmayı başardı. Kadın çalışanlar ve kadın istihdamının artırılması için emek veren yöneticiler UNO’nun Antalya’daki fabrikasında düzenlenen törende bir araya geldi.

UNO CEO Vekili Evin Pehlivanlı: “UNO olarak istihdamda fırsat eşitliğine büyük hassasiyet gösteriyoruz. Önemli bir sanayi şirketi olmanın getirdiği sorumlulukla, yalnızca yönetim kademesinde ve destek birimlerinde değil, aynı zamanda üretim ve teknik birimlerde de kadın istihdamı alanında alışılagelmiş kriterleri değiştirmeyi, kadınlara daha geniş yer açmayı, farklı görev tanımlarında da istihdam sağlamayı kendimize görev edindik.” diye konuştu. (Haber Merkezi)