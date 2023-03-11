Türk sineması ve tiyatrosunun tanınmış isimlerinden Nurseli İdiz, Çorumlu hemşehrimiz Nergiz Kumbasar ile Kimya Gökçe Aytaç’ın rol aldığı “Etekler ve Pantolonlar” isimli tiyatro oyunu yarın saat 19.00’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Yıllardır görüşmeyen iki eski okul arkadaşının evliliklerini sorgulamaya çalışırken hayatlarını sorgulamaya yönelmeleri ve istedikleri hayata doğru çabalarını konu alan komedi tarzındaki oyunu Mine Artu yazdı. Ali Temiz’in yapımcılığını üstlendiği ve Serkan Budak’ın yönettiği oyunun müziklerini ise Özden Çairli derledi. Oyunun organizasyonunu ise Bam Yapım gerçekleştiriyor.

Biletleri Devlet Tiyatro Salonu ile Biletinial, Biletix ve Erdem Optik’te satışa sunulan oyunun gelirinin bir kısmının ise Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görenler yararına kullanılmak üzere Ahbap Platformu'na bağışlanacak.



(Volkan SINAYUÇ)

