Düzenlenen gecede Esra Erol, Mehmet Chef ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin ödüllerini ise Avukat Kasım Aksoy verdi.

Her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve bu yılda 13. kez gerçekleşen Engelsiz Yaşam Vakfı 13.Yılın En İyileri Ödül Törenine müzik, TV, tiyatro, sinema ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Coşkun Sabah’ın yıllarca bestelerini yaptığı ve sahnede kullandığı üzerinde adı yazılı ud ise Avukat Kasım Aksoy’a takdim edildi. Aksoy’a udu ünlü oyuncu Halil Ergün teslim etti.

(Haber Merkezi)

