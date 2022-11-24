Çorum’da uzun yıllardan beri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Emin ve Abdullah Kantar kardeşlerin sahibi olduğu Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezi Çorum Şubesi’nin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Galericiler derneği Başkanı Fahri Yandık, Umran Bağımsız Araç Ekspertiz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özer ile çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

Okunan duanın ardından da Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Çorum Şubesi’nin açılış kurdelesi kesildi. Milletvekili Ceylan ve Belediye Başkanı Aşgın, işyerini gezerek işletme sahibi Emin Kantar’dan bilgi aldılar.

(Aliye ÖNCEL)