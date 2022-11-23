Anadolu’nun en eski lezzetlerinin izinden giden Şef, Yazar Ömür Akkor’un son durağı Çorum oldu. Çorum Belediyesi’nin davetiyle Çorum’a gelen ünlü Şef, Yazar Ömür Akkor “Dünyanın Merkezinde Bin Yıllık Lezzetler” programının çekimlerini Velipaşa Hanı’nda gerçekleştirdi.

Akkor, programında İskilip Dolması, su böreği, çatal aşı, kuru mantı gibi Çorum’un meşhur lezzetlerini tanıttı.

Programın çekimleri sonrası gazetecilere açıklama yapan Ömür Akkor, Anadolu’nun her tarafında birbirinden çeşitli mutfak söz konusu olduğunu Anadolu’da aşağı yukarı 10 bin yıldır yemek pişirildiğini söyledi. Dünyanın birçok yerinde 3-4 bin yıllık bir geçmiş olduğunu vurgulayan Akkor, Anadolu’nun dünyanın da hububat ambarı olduğunu ifade etti.

Anadolu toplam da 11 bin 200 bitki olduğuna ve bunun 3 bin 600’ünün endemik bitki olduğuna dikkati çeken Akkor, “Bu ne demek dünyanın üç bin 600 bitkisi sadece Anadolu topraklarında yetişiyor. Tabi Çorum da bunun tam ortası. Burada da hem iklimsel değişikliklerden hem de toprağın verimliliğinden, buğday da üzüm de birçok üründe çeşitlilik görüyoruz. Bu çeşitlilik dünyanın hiçbir yerinde yok.” diye konuştu.

“BENİ BIRAKSALAR ÇORUM MUTFAĞINI SABAHA KADAR ANLATIRIM”

Kendisine 2010’da ve 2020’de bir gazetenin Türkiye’nin en iyi mutfağı hangisi sorusunu sorduğunu anlatan Akkor, şunları söyledi: “Şimdi 2022, tekrar sorsalar Türkiye’de gördüğünüz en farklı en güzel mutfak neresi diye ben bir kez daha Çorum derim. Çünkü farklı bir çeşitlilik var, kimsenin alınmasını istemem ama baklavanın içine kafi miktarda sade yağ ve bol fıstık koyarsanız bunu zaten herkes beğenir. Önemli olan bu kadar zarif bembeyaz bir baklavayı 80 derecede 8 saat pişmiş şerbetini çeksin diye içi ince ince tellerle delinmiş ama asla kendi ununun rengini kaçırmamış bir baklava da bence bir sanat eseri. Beni bıraksalar Çorum mutfağını sabaha kadar anlatırım.”

“ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ”

Hititler zamanındaki kayıtlarda 160 kayıtlı hamur işi olduğunu kaydeden Akkor, “Şu an siz 160 tane kayıtlı hamur işinin olduğu bir yemek kitabı bassanız karşılık bulamayabilirsiniz ama Hititler tabletlerde 160 tane kayıtlı hamur işini işaret ediyorlar. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Dünyanın her tarafında İtalyan mutfağına ait bir makarnayı yiyebilirsiniz ama Anadoluya ait bir sofrayı, bu sofrayı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Bu sofra Çorum’da var, Antep’e gidiyorsun başka sofra, Yozgat’ta başka sofra var.” ifadelerine yer verdi.

AŞGIN’DAN TEŞEKKÜR

Çekimlerde Akkor’a eşlik eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum gastronomisine katkısından dolayı Akkor’a teşekkür ederek, “Biz zaten kendi gastronomimize güveniyorduk sizin programdaki o ifadeleriniz bizim için gurur vesilesi oldu” diye konuştu.

Çorumun yöresel lezzetlerini tanıttığı “Dünyanın Merkezinde Bin Yıllık Lezzetler” programı önümüzdeki günlerde Akkor’un 1 milyona yakın takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşılacak.



