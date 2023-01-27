75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlik ile ilçenin yetiştirdiği ünlü ressam ve emekli Öğretim Görevlisi Yılmaz Helvacı, minik öğrenciler ile bir araya geldi.

Sulu boya çalışmaları ile Dünya birinciliği bulunan Ünlü Ressam Yılmaz Helvacı, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte resim yaparak tecrübelerini paylaştı. Minik öğrenciler düzenlenen etkinlik ile hem öğrendi hem de eğlenceli vakitler geçirdi.

75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şener Demir, “Cumhuriyet ailesi olarak farklı bir etkinlik de hem öğrendik hem eğlendik. Osmancık’ın yetiştirdiği kıymetli hocamız Yılmaz Helvacı bizleri kırmayarak öğrencilerimizle çok güzel bir anı bıraktı. Yoğunluğunun arasında öğrencilerimizi ve bizleri kırmayarak zaman ayırdığı için kendisine müteşekkiriz. Emekli öğretim görevlisi Yılmaz Helvacı hocamıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

(Haber Merkezi)

