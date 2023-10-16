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Radyo 7’de yaptığı program ile tanınan ve “Gölge” lakabı ile anılan programcı ve şair Talha Bora Öge Çorum’a geliyor.

Çorum Belediyesi geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilimize getirdiği Talha Bora Öge yeniden ilimize geliyor. “En iyi Radyo Programcısı” ödülü de bulunan Şair, Yazar ve Türk Halk Müziği yorumcusu Talha Bora Öge bugün saat 19.00’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda Çorumlu hayranlarına bir konser verecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada ünlü şair ve yazarın programına tüm Çorum halkı davet edildi.