Bakım ve onarımı düşünüldüyse de, Devlet Tiyatroları’nın teknik heyeti “astarı yüzünden pahalıya gelir” kararına varınca vazgeçildi. Yıllardır Çorum’un gündeminde olan dev Kongre ve Kültür Merkezi projesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İster istemez, hiç bakım yapılmadan bu haliyle kullanılan salon, tiyatrocuların da dikkatini çekiyor. Nitekim, Çorum’a gelişinde kısa bir söyleşi yaptığımız ünlü oyuncu Suna Keskin de, salonun eskimişliğine ve bakımsızlığına dikkat çekip “Çorum’a yakışmıyor” dedi.

O’nu, 1975 yılında TV ekranına gelen ilk “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Peyker rolüyle hatırlayanlar hâlâ var.

Hani, Behlül’ü Salih Güney’in, Bihter’i Müjde Ar’ın, Firdevs’i Neriman Köksal’ın, Adnan’ı Şükran Güngör’ün, Matmazel de Courton’u Çolpan İlhan’ın canlandırdığı, tek kanallı televizyonda fırtınalar estiren, neredeyse tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen o unutulmaz dizi…

Ama, televizyon dizilerindeki başarılı rolleri bir yana, O Türk tiyatrosunun anıt kadınlarından biri…

O Suna Keskin…

*

“Perihan Abla”, “Sıdıka”, “Ruhsar”, “Doktorlar” gibi dizilerin oyuncu kadrosunda da yer alan Suna Keskin’le, Tiyatro Kare olarak çıktıkları Karadeniz Turnesi kapsamında geldiği Çorum’da, kısa bir söyleşi yapma olanağını bulduk.

Kendisinin Türk tiyatrosu ile ilgili özet değerlendirmesini hemen vermemiz gerekirse, “Türk tiyatrosundan 15 sene evvel çok ümitsizdim. Fakat bu son 4-5 yıldır o kadar umutluyum ki. Genç tiyatrocular o kadar güzel çalışıyorlar ki. Alternatif tiyatro dediğimiz bir sürü tiyatro var. Hepsini zevkle, keyifle izlemek istiyorum. Gençlerin hepsi müthiş gönül vermiş tiyatroya.” diye konuşuyor.

*

Dormen Tiyatrosu'nda 1963 yılında profesyonel oyunculuğa adım atan Keskin, tiyatro ve sinema hayatı boyunca Haldun Dormen'in yanı sıra Hadi Çaman, Erol Günaydın, Fikret Hakan, Erol Taş, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Münir Özkul, Hulusi Kentmen, Tarık Akan, Halit Refiğ ve Atıf Yılmaz gibi birçok usta isimle çalışma fırsatı buldu.

Nedim Saban’ın yönetmenliğinde Tiyatro Kare’de Ahududu oyunuyla izleyici karşına çıkan tiyatro sanatçısı Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban ve genç bir kadroyla Artvin’e kadar uzanan Karadeniz turnesine çıktı.

‘ÇORUM DEVLET TİYATROSU BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI’

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nu gördüğünde müthiş bir hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Suna Keskin, salonu Çorum’a yakıştıramadığını ifade etti. Çorum’u her zaman medeni bir yer olarak düşündüğünü belirten Keskin, Devlet Tiyatro Salonu’nun biraz eskimiş ve bakımsız olduğunu dile getirerek, “Hayal ettiğimi bulamadım açıkçası. Çok bakımsız, seyirciye layık bulamadım. Madem oyuncuları ağırlıyor kulisinin güzel olması, sıcak olması gerekirdi. Belli bir rahatlık aradım açıkçası bunu göremeyince hayli üzüldüm. Gittiğimiz bazı şehirlerde çok güzel salonlar var, ama bazı Anadolu şehirlerinin salonları bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Gönül istiyor ki Türkiye’nin her yerinde oyuncuları, sanatçıları ağırlarken rahat ettirsinler gördüğünüz gibi biz de onları hep mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün gayemiz seyircinin mutluluğu.” dedi.

‘ÇORUM İZLEYİCİSİ MUHTEŞEM’

Çorum izleyicisini nasıl bulduğunu sorduğumuz Suna Keskin, salonun dolu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hatta ve hatta sandalye bile eklenmiş. Bu akşam muhteşem, güzel, iyi bir seyirci var. Dolayısıyla alkış da bol.”

‘KARDELEN SANAT DERNEĞİ’NE GÖNÜL VERDİM’

Hemşehrimiz Yusuf Ziya Leblebici’nin başkanı olduğu Kardelen Sanat Derneği’nin de Danışma Kurulu Üyesi olan Keskin, derneğin festival, konser ve kültür etkinliklerinde birçok program yaptığını ve derneğin mensubu olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Çok oyunu ve turnesi olduğu için derneğin faaliyetlerine yeterince katkı sağlayamadığını bildiren Suna Keskin, “Benden mutlularsa ben de onlardan çok hoşnutum. Eşim Erol Keskin’in vefatının ardından birçok kitabını derneğe hediye ettim. Mesela derneğin düzenlediği bir tören oluyor herkes bir kitap getiriyor ve oradan da istediği kitabı alabiliyor. Bu çok hoşuma gitti derneğe gönül verdim.” diye konuştu.

‘GENÇ TİYATROCULARDAN UMUTLUYUM’

Keskin, Türk tiyatrosunun geldiği nokta hakkında görüşlerini ise şöyle anlattı:

“Ben 15 sene evvel çok ümitsizdim. Fakat bu son 4-5 yıldır o kadar umutluyum ki. Genç tiyatrocular o kadar güzel çalışıyorlar. Alternatif tiyatro dediğimiz bir sürü tiyatro var. Hepsini zevkle, keyifle izlemek istiyorum. Çok yoğun olduğum için tüm oyunlarını izleyemiyorum ancak gördüğüm kadarıyla hepsi müthiş gönül vermiş tiyatroya. Tiyatrocu çok para kazanamaz biliyorsunuz, ama onların da böyle bir derdi yok. Keşke olsa. Tiyatro daha çok kazandırabilse, onlar da daha iyi şeylere yatırım yapabilseler…Çünkü masrafsız değil tiyatrolar. Özel tiyatrolar masraf istiyor, dekor, kostüm, ışık… Teknik bir takım sorunlar oluyor, hepsini yapabilmek için maddiyata ihtiyaç var. Türk tiyatrosunun yaşaması için bu gençlere ihtiyaç var. Çünkü sanatla, tiyatroyla uluslararası ne köprüler kurulur. Kollamak lazım genç tiyatrocuları.”

‘YASAKLAR ÜZÜYOR’

Sanat dünyasında sıkıntıların da çok olduğunun altını çizen Suna Keskin, yasakların çok kötü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yasakların hepsi kötü, hele de oyunun bir bölümünün yasaklanması daha da kötü. Öyle bir şey oluyor ki bazen saçma sapan, hiç olmayacak bir şeyi yasaklıyorlar. Şaşırıyorsunuz, niçin bunu yasakladılar diye. Kendine sorduğun bu sorunun cevabını kendin de bulamıyorsun, çok kötü bir şey. Sorsan onlar da cevabını bilmiyordur. Eskiden de böyleydi ama artık olmamalı. Çağlar değişiyor, zaman çok değişiyor, artık koşar adımlarla gitmek gerekiyor.”

‘İÇİM DAĞLANIYOR’

Geçtiğimiz günlerde istek şarkıyı bilmediği için öldürülen sanatçı Onur Şener’e çok üzüldüğünü dile getiren ünlü sanatçı, “Çok acı bir şey. O resim gözümün önüne geldikçe içim dağlanıyor. Sanki arkamdan ben de hançerlenmiş gibi hissediyorum. İnanılmaz bir şey bu nasıl yapılır. Bunları yapanlar herhalde insanlıktan çıkmış, tükenmiş insanlar. Hayvan bile böyle saldırmaz. Müzik yapan, şarkı söyleyen bir insana bu nasıl yapılır?” ifadesini kullandı.

(Nurdan AKBAŞ – Tugay GÖKTÜRK)

