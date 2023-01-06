“Türkiye’nin en iyi mutfağı Çorum’da” sözleriyle ulusal medyada geniş yer bulan Ünlü Gurme ve Gastronomi Uzmanı Ömür Akkor’a Çorum'un fahri hemşehrilik beratı verilecek.

Çorum Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı yeni belediye binasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı Belediye Meclisi’nde Çorum mutfağı ve yöresel lezzetlerinden yaygın basında sık sık övgüyle bahseden Ünlü Gurme ve Gastronomi Uzmanı Ömür Akkor’a, Çorum'un fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

ÇORUM’DA YÖRESEL LEZZETLER RESTORANI AÇILACAK

Başkan Aşgın, toplantıda özeleştiri yaparak kendi gastronomimizi yeterince tanıtamadığımızı söyledi. Bundan sonraki süreçte kentte Çorum’un yemeklerini tanıtmak için daha çok çabalayacaklarını ifade eden Aşgın, Veli Paşa Hanı’nda Çorum’un yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı restoranın kısa süre içinde hizmete gireceğini bildirdi. (Nurdan AKBAŞ)

