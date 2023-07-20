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Kısa adı ÇESİAD olan Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Basın Sorumlusu Aylin Alveren Özen, eğitimci olarak İstanbul’da mesleğini sürdürüyor.

Türkiye’nin tanınmış eğitim yazarı ve TV programcılarından Sait Gürsoy, önceki gün Burak Yavuz Eğitim Kurumları kurucuları Aylin Özen ve Burak Yavuz’un konuğu oldu.

Bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Sait Gürsoy, “Butik kurslarda öğretmenin rolünü konuştuk. Mükemmel bir sohbetti, sonsuz teşekkürler” ifadesini kullandı.

Aylin Özen’in ÇORUM HABER’de köşe yazıları yazmaya başladığını da öğrenen Sait Gürsoy, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’a ve Çorumlulara selamlarını iletti.