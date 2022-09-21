HİTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Çankaya’nın düzenleme ve bilim kurulunda yer aldığı “Hasta İletişimi Yönetimi” başlıklı TÜBİTAK 2237-A projesi ile lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim verildi.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışacak olan Sağlık Yönetimi Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerine hastayla olan iletişimin önemi ve hastayla kurulabilecek iletişim türlerini açıklamayı amaçlayan proje Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Çankaya, “Bu çalışma ile sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışacak olan Sağlık Yönetimi Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerine hastayla olan iletişimin önemini aktararak hastayla nasıl bir iletişim kurulması gerektiği ve bunu sağlayacak iletişim kanallarının neler olduğunu dair eğitimler verdik. Bilindiği üzere sağlık çalışanları, farklı rahatsızlıkları bulunan ve her yaştan hastalarla yakın ilişki içindeler. Bizler de projemiz ile çocuk, engelli, yaşlı ve hamile hastalarla yakınlık kurmada nasıl bir iletişim tarzının sürdürülmesi yönünde öğrencilere güncel bilgilerimizi aktardık” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında; özellikle koronavirüs pandemisi gibi acil durumlar karşısında hasta ile iletişim kurma şeklinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler verildi.

Proje kapsamında Hitit Üniversitesi ile birlikte Dicle Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümlerindeki akademisyenler de eğitimlerde yer aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

