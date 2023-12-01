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Yer teslimi ile ilgili düzenlenen programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Nurcan Baykam, yüklenici firma yetkilileri Veysel Tank, Harun Diken ve senato üyeleri katıldı.

FİZİKİ KAPASİTESİ 22.200

METREKAREYE ÇIKACAK

Konuyla ilgili olarak Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2014 yılında 20 bin metrekare fiziki kapasite ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak ihale edilen ve 2020 yılına kadar yüzde 35’lik fiziki gerçekleşme sağlanan bina inşaatı, master planda yapılan revizyon ile Merkezi Derslik olarak belirlendi ve fiziki alana 2 bin 200 metrekare daha ilave yapıldı.”



“İLK ETAPTA 3 FAKÜLTE VE 1 MESLEK

YÜKSEKOKULUNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

“Yapılan revizyon ile Merkezi Derslik binasına dönüştürülen yapı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ev sahipliği yapacak.

Amfiler ve amifi tipi dersliklerin de yer alacağı binanın yapım işinin yanı sıra altyapı entegrasyonu ve bölgesel altyapı süreçleri de tamamlanmış olacak.”

“İİBF MERKEZİ DERSLİK BİNASINDA YER ALACAK”

Merkezi Derslik binasında yıllardır özlemi çekilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yer alacağı bilgisini paylaşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte şuanda üniversitemizin aktif öğrenci itibari ile en kalabalık fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Sağlık kampüsü oluşuncaya kadar yeni binamızda misafir etmek üzere planlamamızı yapmış olduk. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemizi de merkezi derslik bağlamında burada ağırlayacağız. Bir diğer eklemede Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz. Sağlık Bilimleri Fakültemizle beraber aynı laboratuvar ortamlarını ve aynı ortak yapıyı kullandıkları için uyumlu bir şekilde güney kampüsümüzün adımları atılana kadar burada misafir etmiş olacağız. Gördüğümüz kadarıyla 20 binden 22 bin 500 metrekareye çıkan binamız, amfileriyle, ortak kullanım alanlarıyla ve laboratuvar alanıyla bu alanın en büyük yapısı olacak. Dolayısıyla Merkezi Derslik ibaresini de fazlasıyla hak ediyor.”

2006 yılında kurulan ve 17 yaşında genç bir üniversite olarak bir kampüs çehresini çoktandır hak ettiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Başlamış ve yarım kalmış bir yer olmaması adına atılmış büyük bir adım olarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah açılışta da sizlerle beraber kurdeleyi büyük bir gururla kesmeyi de Yüce Allah’tan niyaz ederek hayırlı olsun diyorum.” dedi.