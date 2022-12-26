Çorumlu Obası’nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Kulüpler Birliği Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkan Vekili İsmail Eker, kulüp danışmanları ve kulüp üyesi öğrenciler katıldı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılındaki faaliyetlerde en çok puan toplayan Beslenme ve Diyetetik, Yeşilay ve Hitit Sanat Atölyesi Kulüplerine ödülleri verildi.

Yapılan değerlendirmede akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dönmez Güngüneş’in ve öğrenci başkanlığını Ahmet Serhat Afşar’ın yaptığı Beslenme ve Diyetetik Kulübü en çok puan toplayarak birinci oldu. İkincilik ödülü, akademik danışmanlığını Öğr. Gör Dr. Abdullah Çakır’ın ve öğrenci başkanlığını Fatih Yatgın’ın yaptığı Yeşilay Kulübü’ne verilirken, akademik danışmanlığını Doç. Dr. Muteber Burunsuz’un ve öğrenci başkanlığını Ayşe Nur Güner’in yaptığı Hitit Sanat Atölyesi Kulübü ise en fazla puan toplayan üçüncü kulüp oldu. Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandı.



(Volkan SINAYUÇ)

