Çorum’un Kargı İlçesi’nde eğitim gören üniversite öğrencilerinin yurt sorunu çözülüyor.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kargı Yerleşkesi öğrencilerinin yurt sorununun çözülmesi için düşünülen ve öğrencilerin konaklaması planlanan bina incelendi.

Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ilimiz Kargı İlçesi’ne giderek bir dizi ziyarette bulundu. Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Milletvekili Kaya ve beraberindeki heyet üniversite öğrencilerinin konaklaması planlanan binayı inceledi.

Kamuya ait bir binada incelemenin ardından Vali Çiftçi, Milletvekili Kaya ve beraberindekiler Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kargı Yerleşkesi'ne de ziyarette bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, “Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Kargımızda okuyan üniversite öğrencilerimizin konaklama sorununu çözeceğimiz binada incelemelerde bulunduk” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)