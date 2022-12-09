Toplumda kan bağışı bilinci ve farkındalığın oluşması, gençler arasında kan vermenin öneminin anlaşılması, düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının artırılması amacı başlatılan kan bağışı kampanyasına Çorum Hitit Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Meslek Yüksek Okulu kampüsündeki kampanyaya öğrencilerin yanı sıra, akademisyenler ve idari personelde destek verdi.

Kan bağışına küçük yaşlarda merakının olduğunu anlatan Meryem Şentepe, “Televizyonlarda kan bağışlarını izlerken ben de kan bağışında bulunacağım diyordum. 18 yaşıma geldiğimde ilk kan bağışımı yaptım. Şuanda 6. kan bağışımı yapacağım. 3 kişiye hayat olmak zor değil. Herkes bağışta bulunsun” dedi.

İlk kan bağışını 18 yaşına girdiğinde doğum günümde Kızılay’a giderek yaptığını anlatan İrem Sultan Başceyhan da, “Orada bana doğum günü kutlaması yapıldı. Şuanda 4. bağışımı yapacağım. İnsanlar kan vermek için gönüllü olsunlar. Topluma faydalı olmak çok güzel bir şey. Kan verdikçe kendimi gençleşmiş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı herkesin kan bağışı yapabileceğini belirten Kızılay Kan Bağışı Merkezi doktorlarından Sadullah Vahid ise, “Bir tane kan bağışı üç tane hayat kurtarır. Kan yapay olarak üretilmeyen bir üründür. Bu yüzden bağışçılarımız çok önemli ve kesinlikle kan bağışı yapılmasını rica ediyoruz. Çünkü bir kan bağışı 3 hayatı kurtarıyor” diye konuştu.

İlk kez kan bağışında bulunan Hüseyin Akdağ isimli öğrenci ise, “Yarın bizimde kan ihtiyacımız olabilir. Kan ihtiyacı olduğunda kan bulmak zor oluyor. Binlerce kişi kan bekliyor belki. Bizim burada ayıracağımız 15-20 dakikayla hayat kurtarabilir. Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Herkesi kan vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.