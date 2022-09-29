Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Şenödeyici ve Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Ortakçı nezaretinde Belediye tarafından restorasyonu tamamlanan ve şehir müzesine dönüştürülmek üzere çalışmalarına başlanan Velipaşa Hanını gezen öğrenciler tarihi hanın mimarisine hayran kaldı. Tarihi mekânda uygulamalı ders işleyen edebiyat bölümü öğrencileri, Velipaşa Hanında hizmet veren Çorum Belediyesi Kent Arşivi görevlilerinden de yapılan çalışmalar ve kültür yayınları hakkında bilgiler aldı.

İlvanlım Dergisi, Genç Kadeş Dergisi ve Şehir Defteri Dergisi hakkında da bilgi alan Hitit Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi öğrencilerine, gezi sonrası kültür yayınlarından oluşan çanta hediye edildi.



