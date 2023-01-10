Altan Akkaya'nın Ankara Medikalpark Hastanesi'nde bir ay önce by-pass geçirdiği, ameliyatın iyi geçtiği, ancak daha sonra Kovit'e yakalandığı ve solunum yetmezliğinden hayata veda ettiği öğrenildi.

Mübeccel-Ünal Akkaya çiftinin oğulları, Özlem Akkaya'nın eşi, Aybüke ve Ayberk Akkaya'nın babaları, Metin Akkaya'nın kardeşi, Hülya Akar'ın ağabeyi olan Altan Akkaya'nın cenazesi, bugün (10 Ocak 2023 Salı günü) Akşemsettin Camiinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, 22 Eylül 2022 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, 1989 yılında SMM Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanun Teklifi'ni veren meslektaşı, Oda Üyesi Ünal Akkaya'ya teşekkür etmişti.