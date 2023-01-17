(SMA) TİP-1 teşhisi konulan Batman’lı 18 aylık Umut Ayaz Demir’in ailesi çocuklarının gen tedavisi masrafları için valilik onaylı kampanya başlattı.

İnşaat işçisi baba ve ev hanımı annenin ilk çocukları da 4 yıl önce SMA hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti. Aile, ikinci çocukları Umut Ayaz bebeği de kaybetmemek için Türkiye’nin her yerinde SMA gönüllülerinin destekleri ile valilik izinli yardım kampanyası başlattı.

Aile hızla kilo alan Umut Ayaz bebeğin 1 buçuk kilo daha alması durumunda tedavi olama şansını kaybedeceğini belirterek, “İkinci kez evlat acısı yaşamak istemiyoruz. Çorumlulardan Umut Ayaz’a nefes olmaları için yardımlarını bekliyoruz” diyerek kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Umut bebeğe TR67 0001 0090 1016 8209 8050 01 iban numarasından destek verilebileceği kaydedildi. (Tugay GÖKTÜRK)

