Meryem Demir kırtasiye malzemelerini öğrencilere kavuşturduğu sırada Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile öğrencileri canlı yayın yaparak buluşturdu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, öğretmen ve öğrencilerin 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim yılını kutladı.

Yeni bir eğitim-öğretim yılına daha başlamanın mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirten Milletvekili Ceylan, her sene bedava dağıtılan ders kitaplarının yanında bu sene yardımcı kitaplarında bedava öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

“YARDIMCI DERS KİTAPLARI DA BEDAVA DAĞITILDI”

Böylelikle yardımcı kitap sorununu kökten çözüme kavuşturduklarını kaydeden Milletvekili Ceylan, 136 milyon yardımcı kitapların öğrencilerin sırasında yer aldığını açıkladı.

Geçen yıla göre 550 bin yeni öğrenciyi anaokulları ile buluşturduklarına işaret eden Milletvekili Ceylan, her çocuğun okul öncesi eğitime kavuşmasını sağlamak amacıyla 1.400 anaokulu, 10.100 ana sınıfı açıldığını ve 2002 yılında Yüzde 11 olan okullaşma oranının 2022’de Yüzde 93’e yükselttiklerini ifade etti.

“OKULLARIMIZ ONARILARAK YENİ YÜZLERİ İLE ÖĞRENCİLERİ KARŞILADI”

Okulların yeni yüzleri ile yeni döneme hazır hale getirildiğine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, yeni okullar, güçlendirme çalışmaları tamamlanmış binalar ve çevre dostu yapılarla öğrencilerin çok daha nitelikli eğitim ortamına kavuştuklarını dile getirdi.

“KÖY YAŞAM MERKEZLERİ HAYATA GEÇİRİLDİ”

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl uygulamaya başlayarak kapalı köy okullarını, köy yaşam merkezleri adıyla hayata geçirdiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan Öğrenciden, bölge halkına kadar herkese eğitim fırsatı sunuluyor. 81 ilde, 1500 köy yaşam merkezi açıldı.

CUMHURBAŞKANININ HEDİYELERİ ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kırtasiye malzemelerini öğrencilere ulaştırdı.

Meryem Demir kırtasiye malzemelerini öğrencilere kavuşturduğu sırada Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile öğrencileri canlı yayın yaparak buluşturdu.

Öğrenciler ile cep telefonunda görüşen Milletvekili Ceylan, “Tohum olarak bu vatanın bağrına düşen sizler önce filize, ardından görkemli çınarlara dönüşecek, kendinizle birlikte bu milletin de geleceğini şekillendireceksiniz” dedi.

“VATANINIZIN VE MİLLETİNİZİN YANINDA OLUN”

Öğrenciler ile sohbet eden Milletvekili Ceylan, “Sizler vatanın, milletin her daim yanında olan gençlersiniz. Size inancımız, güvenimiz tam. Geleceğin Türkiye’sini siz inşa edecek, çağımızın gelişmelerini sizler yakalayacak ve bayrağımızı en iyi şekilde taşıyacaksınız. Sizlere her zaman gönül kapımız açıktır. Rabbim bahtlarınızı ve yollarınızı açık eylesin” diye konuştu.

CEYLAN, ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Milletvekili Ceylan, “Sizlere tavsiyem bulunduğunuz konumda yaptığınız işin en iyisini yapmaya gayret gösterin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizlerden duanızı esirgemeyin. Bizler sizlerin emanetini taşıyoruz. Yarın öbür gün bizim yerlerimizde sizler olacaksınız. Vatanını, milletini, bayrağını seven, çalışkan, dürüst arkadaşlarımız bayrağı devr alacak. 21. yüzyılda dünyanın evrildiğini dönüştüğünü görüyoruz. Bu çağa tanıklık eden bir nesiliz. Dünya da ekonomide, bilimde, sanatta, siyasette yeni dünya modellerini görüyoruz” şeklinde konuştu.