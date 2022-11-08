Programa, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül, Müftülük Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu ve Şef Ahmet Arıcı, grubun din görevlisi ve bayan irşat görevlisi dahil umre yolcuları ile vatandaşlar katıldı.

Akşemseddin Camii önünde düzenlenen program, Ulucami İmam Hatibi Aziz Bilici’nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken Müftü Yardımcısı Aygül, kısa bir konuşma yaptı. Adem Aygül, konuşmasında umre yolcularına “Allah’ın evinde, Rasulullahın huzurunda memleketimiz, vatanımız ve Ümmeti Muhammed için; sağlık, huzur ve barış için bol bol dua edin” diyerek hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu.

Ardından Müftü Yardımcısı Aygül’ün yapmış olduğu dua ile umreciler kutsal beldelere uğurlandı.

(Volkan SINAYUÇ)

