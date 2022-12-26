Çorum’da seçmen sayısı 397 bin 233 Çorum’da seçmen sayısı 397 bin 233

Çorum İl Müftülüğü de Ramazan Ayı Umre turlarına kayıtların başladığını duyurdu. 
Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını Mekke ve Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan ayı umre turlarına kayıtların başladığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: 
“Diyanet İşleri Başkanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle “Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladı. Buna göre; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor. ilgili bankalara ücret ödemelerini yapan vatandaşlar, umre kaydını 20 Aralık'tan itibaren il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek” 
Ayrıca https://webdosyasp.diyanet.gov.tr/muftuluk/UserFiles/corum/UserFiles/Files/2023RAMAZANumresi_47df69c1-f955-49db-8a34-86f14fbdd4c2.pdf?fbclid=IwAR1fKEbXDMiTLyxGqu8-4HE4P3gHI6u2HvCZXsXZa-u_cEU7HYLU92ctp68 internet adresinden turlar ve fiyatları ile ilgili bilgi alınabileceği vurgulandı. 
(Haber Merkezi)
 