Çorum İl Müftülüğü de Ramazan Ayı Umre turlarına kayıtların başladığını duyurdu.

Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını Mekke ve Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan ayı umre turlarına kayıtların başladığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle “Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladı. Buna göre; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor. ilgili bankalara ücret ödemelerini yapan vatandaşlar, umre kaydını 20 Aralık'tan itibaren il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek”

Ayrıca https://webdosyasp.diyanet.gov.tr/muftuluk/UserFiles/corum/UserFiles/Files/2023RAMAZANumresi_47df69c1-f955-49db-8a34-86f14fbdd4c2.pdf?fbclid=IwAR1fKEbXDMiTLyxGqu8-4HE4P3gHI6u2HvCZXsXZa-u_cEU7HYLU92ctp68 internet adresinden turlar ve fiyatları ile ilgili bilgi alınabileceği vurgulandı.

(Haber Merkezi)

