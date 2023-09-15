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Ahlatcı Çorum FK, yarın Ümraniyespor’la oynayacağı maç için İstanbul’a 22 kişilik futbolcu kadrosuyla gitti. Yeni transferlerden Michal Jan Nalepa İstanbul’a götürülürken, henüz hazır olmadığı açıklanan Ahmet Sağat ise kadroda yer almadı.

Kadroda yer almayan futbolculardan biri de Sinan Kurumuş oldu. Tecrübeli golcünün kadroya alınmaması “Sinan Kurumuş’un takımdan ayrılacağı” yönünde yorumlandı.

Ahlatcı Çorum FK’nın Ümraniyespor maç kafilesinde şu futbolcular bulunuyor: Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Zargo Toure, Ali Türkan, Hasan Hüseyin Akınay, Berkay Can Değirmencioğlu, Michael Ologo, Adem Doğan, Süleyman Luş, Arda Yılmaztürk, Erkan Kaş, Gökhan Karadeniz, Michal Nalepa, Atakan Cangöz, Eren Aydın, Ahmet İlhan Özek, Ozan Sol, Suat Kaya, Geraldo, Thomas Verheydt ve Mahmut Eren Güler.