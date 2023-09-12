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Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde, Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 16.30’da başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Kırmızı-siyahlılar, ısınmanın ardından 5’e 2 pas çalışması yaparken, antrenmanın ikinci bölümü, yarı sahada taktik içerikli çift kale maç şeklinde geçti. 4 grup halinde yapılan çift kalede, gol yiyen takım oyunu bırakırken, futbolcuların hırslı ve istekli oldukları görüldü.

Ahlatcı Çorum FK yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.