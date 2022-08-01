Oğuzlar Belediyesi Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın Haziran ayında Ümraniye Belediyesi Başkanı İsmet Yıldırım’a yaptığı ziyaretin ardından Oğuzlar Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanılmak üzere kamyonet hibe edildi. Desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Oğuzlar Belediyesi Başkanı Yıldırım konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Muzaffer Yıldırım açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “İlçemizde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere verdiği destekten dolayı Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’a Oğuzlarımız adına teşekkür ederiz. Gönül belediyeciliğinin ülkemizin her yanında birbirine yardımcı olan dayanışmasının örneğini Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’ın destekleri ile de görmüş olduk”

(Haber Merkezi)