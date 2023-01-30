Türkiye Judo Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası 27-29 Ocak tarihleri arasında Osmaniye’de yapıldı. 68 ilden 923 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Oğulcan Koçboğa +90 kiloda Türkiye ikincisi olurken, aynı kulüpten Emine Nisa Buz ise 52 kiloda Türkiye yedincisi oldu.

İlk 10’a adını yazdıran Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün iki judocusu milli forma ile Mart ayının ilk haftası Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Nazım Ganca Avrupa Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.

Konu hakkında açıklama yapan antrenör Savaş Taştan, iki sporcuyu daha milli takıma kazandırdıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirtirken, iki sporcunun da milli forma ile ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirtti. Taştan, şampiyona süresince kendilerine destek veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a ve Kulüp Başkanı Nadir Solak’a da teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

