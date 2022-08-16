“TÜRKİYE, DÜNYANIN LUNAPARKI OLMUŞTUR”

Partisinin 1 yıl önce kurulduğunu ve bu süre içerisinde Türk siyasetini kökten değiştirdiğini vurgulayan Özdağ, nisandan bu yana gündemi belirleyen ana dinamit olduğunu söyledi. Bunun nedeninin sahip oldukları büyük maddi imkanlar ya da televizyon kanalları olmadığını ifade eden Özdağ, “Biz bunlara sahip değiliz. Ama Türk halkının gerçek gündemini anlayıp, bu gündemi siyasete taşımamızdır. Türk halkının ve Türk devletinin gerçek gündemi de ülkemize 2011 sonrasında gelen ve sayıları 13 milyonu bulan sığınmacılardan ve kaçaklardan kaynaklanmaktadır. Türkiye dünyanın lunaparkı olmuştur.” dedi.

“SINIR GÜVENLİĞİMİZ SIFIRDIR”

AK Parti hükümetinin bu aradan geçen 11 sene içerisinde sınırlarımızın güvenliğini sağlamadığını savunan Özdağ şunları söyledi: “AK Parti hükümeti aksine sınırlarımızı açarak dünyanın her yerinden ipini koparanın bu coğrafyaya, bu ülkeye dolmasını sağlamıştır. Sınır güvenliği sıfırdır, hala sıfırdır. Geceleri yüzlerce kişi değişik noktalardan içeriye girmekte ve Türkiye’nin değişik yerlerine dağılmaya devam etmektedir. Artık kentlerimiz güvenliğini yitirmiştir. Türkiye adeta Filistinleşmektedir. Türk devleti cemaatler ve tarikatlar arasında paylaştırılarak, Lübnan’daki gibi değişik grupların devleti parçalaması gibi burada da Lübnanlaşma söz konusudur. Biz Zafer Partisi olarak bu sürece karşı Türk milletinin iradesini temsil ediyoruz. ” diye konuştu.

“BİZE IRKÇI DİYENLER YA AHMAK YA DA HAİNLER”

Türkiye’nin asla ve asla Türk milletinin elinden, Türk milletinin egemenliğinden alınamayacağını söyleyen Özdağ, Sakarya savaşında emperyalizmin kiralık ordusu Yunan ordusuyla vuruşan Türk ordusu gibi Türkiye’ye yönelik örtülü istilayla mücadele ettiklerini sözlerine ekledi. Bu mücadeleden ötürü ırkçı olmakla suçlandıklarını kaydeden Özdağ, “Bize ırkçı diyenlere, yabancı düşmanlarına verdiğimiz cevap ‘Canınız cehenneme, siz vatan hainlerisiniz. Bunlar ya ahmak oldukları için bize ırkçı diyorlar, ya da hain oldukları için. Biz Ne mutlu Türküm diyene şeklinde bir milliyetçilik anlayışına sahibiz. Ama bir teknenin insan taşıma kapasitesi 100’se siz o tekneye 200 kişi alırsanız siz iyi bir kaptan olamazsınız. ” ifadesini kullandı.

