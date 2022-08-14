Mülteciler, gençlerin eğitim ve istihdam sorunları ile hükümetin doğa ve ekonomi politikası üzerine sert çıkışları ile tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadeniz turu kapsamında yarın (22 Ağustos 2022 Pazartesi) Çorum'a gelecek.

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Çankırı üzerinden karayolu ile Çorum'a gelecek olan Prof. Dr. Özdağ'ın, program kapsamında ilk olarak İskilip ilçesine uğrayarak İskilipli vatandaşlarla bir araya geleceğini bildirdi.

İl Başkanı Onan'ın verdiği bilgiye göre İskilip'te Tarihi Çarşı İçi ve sanayi esnafını ziyaret edecek olan Prof. Özdağ, Belediye Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

İlçe ziyaretinin ardından Çorum'a hareket edecek olan Prof. Özdağ'ın, Tarihi Çöplük Çarşısı, Eğridere Çarşısı ile Gazi ve İnönü caddeleri esnafını ziyaret ederek vatandaşlar ve gençlerle de sohbet edecek. Genel Başkan Prof. Özdağ, ziyaretlerin ardından partisinin il başkanlığı binasını ziyaret ederek partililerle bir araya gelecek. Ziyarette ayrıca Özdağ'ın partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takacağı bildirildi.

ÇORUM'UN SORUNLARI VE BEKLENTİLERİ ÖZDAĞ'A İLETİLECEK

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Genel Başkan Prof. Özdağ'a Çorum'un beklentileri ve sorunlarıyla ilgili bir dosya sunulacağını açıkladı. İl Başkanı Onan, bölgenin sanayi ve ihracatta parlayan yıldızı olan Çorum'da işadamlarının havaalanı beklentisi, Çorum halkının hızlı tren talebi, Çorum çimento fabrikasının faaliyetinin sonlandırılması ve şeker fabrikasının özelleştirilmesi sonucu şehirde oluşan katma değer kaybı, tarımsal üretimde maliyet yüksekliği ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışacak eleman problemi, gençlerin istihdam sorunu, imalat sektöründe çalışacak nitelikli eleman ve ara eleman ihtiyacı gibi bilgileri içeren dosyayı Genel Başkan Prof Özdağ'a sunularak istişare edileceğini bildirdi. (Haber Merkezi)