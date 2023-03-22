CHP İl Başkanı Ümit Er, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir açıklama yaparak, “Nevruz doğanın yeniden canlanışının ve bereketin başlangıç günü olduğu gibi dostluğun, barışın da günüdür” diye konuştu.

Ümit Er, baharın gelişine bağlı olarak doğanın uyanışını, bu uyanışla birlikte bereketi simgeleyen Nevruz’un dünyada, Türkiye’de ve Çorum’da güzellik, iyilik ve barış adına yeni bir başlangıç olması dileğinde bulundu.

Nevruz’un ülkemizin içinde bulunduğu olumsuzluklardan kurtulup yeni bir başlangıçlar yapabilmesi için iyi bir vesile olabileceğini belirten Ümit Er, Nevruz’un tüm dünyaya barış getirmesi temennisini paylaştı.

(Uğur GÖRKEM)

