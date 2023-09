Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gerçekleştirilen açılış programına Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Ortaköy Kaymakamı Adem Can Okur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm ve Ortaköy-Şapinuva Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Ortaköy-Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Şeniz Altunel ile yurt içi ve yurt dışından akademisyenler ile araştırmacılar katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Ortaköy-Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, 12. Hititoloji Kongresinin İstanbul Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde başarıyla tamamlandığını ifade ederek, kongrenin akabinde Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Ortaköy-Şapinuva Çalıştayı’nın düzenlendiğini söyledi.

Çalıştay hakkında genel bilgi paylaşımında bulunan Dr. Öğr. Üyesi İpek, katılımcıların son kazılarda açığa çıkan alanları ve buluntuları inceleme fırsatı bulduklarını belirterek çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Ortaköy-Şapinuva Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, yaptığı konuşmada Hitit Uygarlığı’na başkentlik yapmış Şapinuva’da 1990 yılında kazılar başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Şapinuva Hitit şehrinde yapılan çalışmalarla her yıl arkeolojik ve filolojik belgeler artarak devam etmiştir. Geçen yıllar boyunca, giderek büyüyen bu şehre, bugün geldiğimiz noktadan 1990 yılına baktığımızda her anlamda yol kat ettiğimizi görmekteyiz. Nitekim çalıştay geldiğimiz noktanın bir ifadesidir. Bu aşamaya gelene kadar bilimsel verilerden çok mutluluk duymakla birlikte bir şehrin ortaya çıkarılıp gelecek kuşaklara aktarılması noktasında çok emek harcadık. Bugün Şapinuva’ya dönüp baktığımızda bir kent kaç defa var olur sorusunun cevabını görüyoruz. İlk defa kendi çağında var olan Şapinuva ve ikinci defa 1990’dan itibaren var olan Şapinuva…Gerek Şapinuva’nın arkeolojik ve filolojik malzemeleriyle çalışanlar gerekse de Hitit bilimine gönül verenlerin bir arada bulunma fırsatı bulduğu bir organizasyona ev sahipliği yapmak Şapinuva-Ortaköy, ayrıca da Çorum için de gurur vericidir. Şapinuva’da yapılan arkeolojik ve filolojik çalışmaların sayısı arttıkça ve bu çalışmalar devam ettikçe, sonuçların bu gibi bilimsel platformlarda ifade edilmesi ihtiyacını doğurmuştur ki bu yıl ilk defa düzenlenen bu uluslararası çalıştay, devam eden bilimsel çalışmaların ve devamında düzenlenecek yeni çalıştayların temennisidir.”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise Hitit Medeniyeti’nin Çorum tarihide çok öenmli bir yere sahip olduğunu ifade ederek “Başkent Hattuşa, Alacahöyük, Eskiyapar, Şapinuva, arkeolojik buluntularıyla Çorum’un turizm sektöründe Hitit Bölgesi olarak anılmasını sağlamıştır. Özellikle Şapinuva, Hitit Medeniyeti hakkında bildiklerimizi sorgulatmakta, farklı çıkarımlar oluşturmamıza neden olmaktadır. Elbette bu verilere siz değerli hocalarımızın çalışmalarıyla ulaşmaktayız” diyerek çalıştay düzenleme kuruluna teşekkür etti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Şeniz Altunel de çalıştayın başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulunarak katılımcılara teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, çalıştayın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini ve sunulacak tebliğlerin bilim dünyasına katkı sağlamasını dileyerek çalıştayın düzenlenmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlar ile düzenleme kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.