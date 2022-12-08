Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 2020 yılında başlatılan Ulusal Staj Programı’nda (USP) 2023 yılı başvuruları başladığı vurgulandı.

Konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi: “Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğünde yürütülen "SENİN İÇİN SEFERBİRİZ" Ulusal Staj Programı 2023 yılı başvuruları başlamış olup, 18Ocak 2023 tarihine kadar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılabilecektir.”

(Haber Merkezi)

