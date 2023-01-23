Türkiye Cumhuriyeti, “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”. Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, Anayasamızın “değiştirilemez” 2. maddesiyle Cumhuriyet’in temel nitelikleri arasında sayılmıştır.

Dolayısıyla, dil, din, ırk, mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç bakımından farklı olsak bile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak her birimiz, ulusal değerlerimiz konusunda aynı duyarlılığa sahibiz (ya da öyle olmak zorundayız).

Eşitlik ve özgürlük anlayışımız, insan haklarına ve inançlara saygımız gereği, başkalarının dini kutsallarına asla saygısızlık etmediğimiz gibi, bizim dini kutsallarımıza saygısızlık edilmesine de asla hoş gözle bakamayız. Zira, demokratik özgürlüklerin, böylesine insanları incitici, dahası provoke edici “aşağılık” yaklaşımları kapsamadığını çok iyi biliriz.

ÇORUM HABER olarak, halkımızın hissiyatına bütün kalbimizle katılıyor, insanlık değerlerinden uzak bu zavallıyı şiddetle ve nefretle kınarken, haksız şekilde “ifade özgürlüğü” gerekçesinin arkasına sığınmaya çalışan İsveç Hükümeti’ni de “inançlara saygı” sınırları içine davet ediyoruz.

(Haber Merkezi)

