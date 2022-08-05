Çorum 1.Amatör Küme takımlarından Ulukavakspor’da imzalar atılmaya başlandı.
Yeni sezonda BELTAŞ 1.Amatör Küme’de şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Ulukavakspor’da dün ilk imzalar atıldı. Kulüp Başkanı Rıza Coşar ve Asbaşkan Hayri Özdemir’in katıldığı imza töreninde genel kaptanlık görevine Çorumspor’un eski futbolcularından Ali Koçak getirildi.
VEDAT AŞKAN DA
ULUKAVAKSPOR’DA
Yeni sezonda şampiyonuk hedefleyen Siyah-Beyazlı kulüp Ali Koçak’ı genel kaptanlık görevine getirmesinin ardından ilk transferini de açıkladı. Başkan Koçak, Çorum futbolunun önemli ismi Vedat Aşkan’la da sözleşme imzaladı.(Rıfat KARA)