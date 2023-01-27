Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 15. Sokak üzerinde bulunan bir parkta Y.H.Y.(17) ile B.G.(16) arasında kavga çıktı.

Y.H.Y. tarafından darp edilen B.G., bıçakla Y.H.Y.’nin boynınu kesti.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynundan bıçakla yaralanan Y.H.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Darp sonucu yaralanan B.G. ise kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.