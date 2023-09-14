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Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmeye hazırlanan Ululavakspor'da yönetim nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. Kulüp Başkanı Hayri Özdemir, As Başkan Batuhan Eray ve Teknik Direktör Medet Aylar önceki gün MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'yı ziyaret ettiler. Kulüp Başkanı Hayri Özdemir, Kayrıcı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu 19 numaralı Ulukavakspor forması hediye etti.

Ulukavakspor yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Vahit Kayrıcı, Ulukavakspor'a 2023-2024 sezonunda başarılar diledi.