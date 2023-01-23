Alınan bilgiye göre M.T., arkadaşları ile birlikte Ulukavak Mahallesi Güneşevler 6. Sokak’ta bulunan çocuk parkında oturduğu sırada daha önceden tartışma yaşadığı E.G., tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine belirtilen yere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan M.T., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.